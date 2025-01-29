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Dikkat kesinti var!

Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de bazı bölgelerde dört saat elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre  yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10.30 ile 13.30 saatleri arasında; Karmi köyünün doğusu, Merit Park Hotel ve Kaya Palazzo Hotel’e elektrik verilemeyecek.

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