Derya: Birileri mi sipariş etti diye mi yapıyorsunuz?

CTP Milletvekili Doğuş Derya, yerinden söz aldı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu, insanlar üzerinde baskı kurulmasına çalışılmaya çalışıldığını söyledi.

Derya, “Niyetiniz başkadır. Demokrasiye zarar veriyorsunuz. Birileri sipariş etti diye mi yapıyorsunuz?” diye sordu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise bu yasa tasarılarının Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine değindi, “Kendi iradenizle hareket etmiyorsunuz. Kendi vekillerinizi paspas edeceksiniz. Nereye ne ispat etmeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Erhürman, hükümete yaptığı geri dönün çağrısını yineledi, “Yetti artık” dedi.

"Bu Meclis’ten bu saçmalığı ivedilik alarak geçiremezsiniz”

Üstel, konuşmasını bitirmeden kürsüden indii

Erhürman: Hükümet, otoriteleşme eğiliminde. Acil ihtiyaç bu mu?

Baybars: Başarmanıza izin vermeyeceğiz