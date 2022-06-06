Üstel, konuşmasını bitirmeden kürsüden indii
Başbakan Ünal Üstel, yasa tasarılarını ‘güncelleştirmek ve iyileştirmek’ için Meclis’e getirdiklerini iddia etti
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Başbakan Ünal Üstel, yasa tasarılarını ‘güncelleştirmek ve iyileştirmek’ için Meclis’e getirdiklerini iddia etti, yasaların 1921’de yapıldığını, İngiliz Kolonisi iken tercüme edildiğini, 3 yasa tasarısının birbirleriyle çeliştiğini iddia etti.
CTP’li vekiller Üstel’in açıklamalarına tepki gösterdi, konuşmasını tamamlamadan kürsüden indi.
Üstel, kürsüden indi.
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Etiketler : meclis, Ünal Üstel, ifade özgürlüğü