Üstel, konuşmasını bitirmeden kürsüden indii

Başbakan Ünal Üstel, yasa tasarılarını ‘güncelleştirmek ve iyileştirmek’ için Meclis’e getirdiklerini iddia etti, yasaların 1921’de yapıldığını, İngiliz Kolonisi iken tercüme edildiğini, 3 yasa tasarısının birbirleriyle çeliştiğini iddia etti.

CTP’li vekiller Üstel’in açıklamalarına tepki gösterdi, konuşmasını tamamlamadan kürsüden indi.

Üstel, kürsüden indi.

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