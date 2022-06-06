Erhürman: Hükümet, otoriteleşme eğiliminde. Acil ihtiyaç bu mu?

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin ‘ivedilik’ talebiyle düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan 3 yasa tasarısını gündeme getirmesini eleştirdi, “Bunlar komiteden geçmeyecek, sizin de vicdanınız el vermeyecek” dedi, “Temel hak ve özgürlüklerin kısırlaştırılması, kullanılamaz hale mi gelmesi lazım. Bu, acil ihtiyaç mı? diye sordu.

Erhürman, Meclis’te milletvekillerine seslenerek, ivediliği istenen yasa tasarılarını okuduklarını düşünmediğini belirtti, “Bunu okuyup, anlayıp, onayladığınızı düşünmüyorum, düşünmek istemiyorum” dedi.

Hükümetin bir numaraları yasa tasarılarını gündeme getirmesiyle otoriteleşme eğiliminde olduğunu gösterdiğini vurgulayan Erhürman, “Bu yasa tasarıları, temel hak ve özgürlükler içerisinde ilk sıralarda yer alan düşünceyi açıklama özgürlüğünü, iğdiş, kısırlaştırmak üzere ortaya çıkarılan yasa tasarılarıdır” şeklinde konuştu.

Erhürman, yasa tasarılarının içinden bazı maddeleri okuyup, Meclis kürsüsünden eleştirdi, “Bunlar saçmalık. Kim yazmışsa saçma sapan yazmış. Bunlar, inanılır gibi değil” değerlendirmesinde bulundu.

Ciddiyetsizlik ve sorumsuzluğun anlaşılır olmadığına değinen Erhürman, yasa tasarılarının geri çekilmesini istedi, aksi halde Meclis’in havasının değişeceğini dile getirdi.

Erhürman, hükümete de seslenerek, “Bu saçmalıklarla Meclis’in vaktini almayın” çağrısı yaptı.

"Dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyeceğiz. Hepimizi içeri sokun"

Erhürman, yasa tasarılarının hükümet tarafından geçirilmeye çalışılması halinde Cumhurbaşkanı’na yönelik hoşnutsuzluk yaratacaklarını açıkladı, “Cezasına da razı olacağız. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını isteyeceğiz. Hepimizi içeri sokun” dedi.

Hükümete “Ne yaptığınızı zannediyorsunuz?” diye soran Erhürman, “Hoşnutsuzluk yaratma diye bir suç yaratmak olabilir mi? Bu memlekette muhalefet olmasın mı? Yukarda oturan kimdir, kraliçe mi?” dedi.

Erhürman, “Kendinizden geçtiniz. Hiç olmazsa okuyun. Olacak şey değil. Bu kadar yıldan sonra, yasaklanmış yayını getiriyorsunuz. Bu çağda kitaptan, makaleden mi korkuyorsunuz? Temel hak ve özgürlükleri 100 sene geriye götüren şeyler. Bunlar komiteden geçmeyecek. Saçmalığın dibine vurdunuz. Bunların ivedilik için gelmesi gaflettir, delalettir” dedi.

Erhürman, şöyle devam etti: Almanya’da Hitler döneminde yapılan yasalar, faşistti ama tutarlılığı vardı. Demokratik değil. Bu yasalarla ilgili eğilim faşizandır, Demokrasi karşıtı ve saçmadır.

3 yasa tasarısı ivedilik talebiyle Meclis’te