Konuşmaların ardından Meclis Başkanı Zorlu Töre, tasarının ivediliğinin oylanmasına geçilmesini istedi.

CTP’li vekiller, yasa tasarının ivediliğinin geri çekilmesini istedi, Başbakan’dan izahat istedi.

Meclis’te sesler yükseldi, ortam gerildi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya mikrofonun kapatıldığını söyledi, yaşananlara tepki gösterdi.

Meclis Başkanı Töre, yeniden oylamaya geçilmesi istedi.

CTP’li vekiller izahat taleplerini yineledi, tansiyon yükseldi.

Meclis Başkanı Töre, yasa tasarılarının ivediliğinin oylamasına geçilmesine istedi.

Bu sırada CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, söz almak istedi, Töre’nin söz vermeden oylamaya geçmesine tepki gösterdi.

Meclis kürsüsüne gelen Erhürman, yasa tasarısının içeriğinden maddeler okudu.

“Mecliste oturan hukukçular var. Kendilerine yediriyorlarsa, bilin ki selam sabah kesilecek. Bu Meclis’ten bu saçmalığı ivedilik alarak geçiremezsiniz” diyen Erhürman, demokratik ülkelerde böyle bir şey olmadığını, tasarıların ilkellik olduğunu vurguladı.

CTP’li vekillerden Arıklı’ya: Okuyun

CTP Genel Başkanı Erhürman konuşmasına devam ederken, yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Yapılmak istenen, bilişim suçları konusunu da yasa içerisine eklemektir” dedi.

Arıklı’nın bu açıklamasına CTP’li vekiller “okuyun” diyerek, eleştirdi.

Derya: Birileri mi sipariş etti diye mi yapıyorsunuz?

CTP Milletvekili Doğuş Derya, yerinden söz aldı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu, insanlar üzerinde baskı kurulmasına çalışılmaya çalışıldığını söyledi.

Derya, “Niyetiniz başkadır. Demokrasiye zarar veriyorsunuz. Birileri sipariş etti diye mi yapıyorsunuz?” diye sordu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise bu yasa tasarılarının Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine değindi, “Kendi iradenizle hareket etmiyorsunuz. Kendi vekillerinizi paspas edeceksiniz. Nereye ne ispat etmeye çalışıyorsunuz?” diye sordu.

Erhürman, hükümete yaptığı geri dönün çağrısını yineledi, “Yetti artık” dedi.

Baybars: Anayasa’dan döner

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ivedilik konusundaki talebin ne olduğunu sordu, Meclis’ten geçse dahi, tasarıların Anayasa Mahkemesi’nden döneceğine işaret etti.

Baybars, hükümetin kendisinin bile söz konusu yasa tasarısının arkasında duramadığını ifade ederek,

Meclis Başkanı Töre, 3’üncü kez ivediliği oylamak istedi, CTP’li vekiller içeriğinin bilinmediğini söyleyerek, oylamaya geçilemeyeceğini söyledi.

Neden ivediliğe ihtiyaç duyulduğunu izahat edilmediğini kaydeden CTP’li vekiller, oturuma ara verilmesini istedi.

Meclis Başkanı Töre, ara vermeyeceğini söyledi.

Erhürman: Hükümet, otoriteleşme eğiliminde. Acil ihtiyaç bu mu?

Baybars: Başarmanıza izin vermeyeceğiz

3 yasa tasarısı ivedilik talebiyle Meclis’te