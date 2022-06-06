Baybars: Başarmanıza izin vermeyeceğiz

HP Milletvekili Ayşegül Baybars, ülkede ekonomik, demokrasi, siyasi kriz olduğunu söyledi, “Kıbrıs Türk halkının iradesine o kadar saygınız yok ki, bugün yine karşımıza gelip, hükümetin gayri meşru tartışmalar bitmeden, ne yazdığınızı bilmediğiniz, 3 yasa tasarısını önümüze getirdiniz” dedi.

Baybars, hükümetin yaşanılanlardan dolayı vatandaşlardan özür dilemesi gerekirken, daha da ötekileşip, yalnızlaşması için hareket ettiğini, “susmanızı emrediyoruz” dediğini kaydetti.

Demokrasinin ayaklar altına alındığını vurgulayan Baybars, yasa tasarılarının ne ivediliği olduğunu sordu.

“Yapamayacaksınız. Meclis’in sağ tarafında oturanlar değil, bu toplumda bu ülkeyi seven çok fazla insan var” diyen Baybars, yasa tasarılarına onay verilmesi halinde hükümette yer alan vekillerin utanç ve mahcubiyetle yaşayacaklarını kaydetti.

Baybars, hükümete yasa tasarılarını geri çekme, Kıbrıs Türk toplumuna ihanet etmekten vazgeçme çağrısında bulundu.

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