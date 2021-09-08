Denizli’den bambaşka bir sergi: "Pandemik Sarıl/ma"  

İpek Denizli, "Pandemik Sarıl/ma" isimli kişisel çağdaş sanat sergisini ilk kez Lapta sanat atölyesinde düzenliyor. 11 Ekim saat 18.30’da başlayacak olan sergi 18 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

Pek çok sergiyi hem organize etmiş hem de sanatçı olarak yer almış İpek Denizli, bu kez atölye mekanını bir sergi alanına dönüştürüyor.

Denizli’nin, bu güne kadar yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere farklı temalarda 10 kişisel sergisi olmuştur.

Sanatçı, “Pandemik sarıl/ma”nın fikirsel anlamda bambaşka bir noktada olacağını açıklarken sergi ile ilgili şu bilgiyi paylaştı: Kıbrıs 'ta direk veya dolaylı etki yapmış kültürlerin sözcüklere aktarılmış şiirleri 11 adet resmim için yazılmıştır. Pandemik Sarıl/ma da sadece resimlere değil bu şiirlerin ses enstalasyonu içerisinde de kendimizi bulup kendinizden uzaklaşacaksınız. Hintli şair Sangeeta Gupta ,Kıbrıslı eğitimci duygu yoğunluğu ile resmin şiiri olmalı diyen Esma Ineci şiir oluşturmuş, Özlem Karakaşlı ve İngiltere yasayan Aycan Sarachoglou ,Yaşar İsmailoğlu, Kıbrıslı şair Hüseyin Bahca ve Panayiota Iaonaniu'nin hassasiyet ile ses kaydına alınmış bu sergi için yazılmış olan şiirleri sizi sarıp sarmalayacaktır.