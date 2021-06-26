Dengesini kaybetti, 4 metre yükseklikten düştü

Girne'de dün bir inşaatta dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten düşen 40 yaşındaki Kenan Ergen (E) yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Girne'de dün saat 16.15 sıralarında yapımı devam eden bir inşaatta işini bitirip malzemelerini toplamaya çalışan, o esnada da dengesini kaybedip 4 metre yükseklikten beton zemine düşen 40 yaşındaki Kenan Ergen yaralandı.

Ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ergen, orada yapılan ilk yardım müdahalesiyle birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.