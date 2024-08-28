Dengelerini kaybedip 6,5 metre yükseklikten düştüler

Esentepe'de dün yapımı devam eden bir inşatta meydana gelen "iş kazasında" 2 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre,dün saat 14.00'te yapımı devam eden bir inşatta çalışan M.A.A.(E-23) ve M.S.I.(E-41), iskele üzerinde sıva yaptıkları sırada dengelerini kaybederek, yaklaşık 6,5 metre yükseklikten zemine düştü ve yaralandı.

Söz konusu işçiler, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde, yapılan tedavilerinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.