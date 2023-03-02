Demir Yumruk Operasyonları: Onlarca hap, 9 tutuklu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 9 kişi tutuklandı.

Lefkoşa, Girne ve Ercan Havalimanı’nda gerçekleştirilen Demir Yumruk Operasyonları kapsamında; toplam 344 gram ağırlığında hintkeneviri türü, yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü, yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 378 adet hap, içerisinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7,545 TL ile 950 Euro nakit para ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında, B.İ.K(E-24), M.B.(E-22), D.O.(K-19), A.G.(E-20), M.C.S. (E-24), İ.H.K.(E-21), P.N.U.(E-28), Y.A.(E-21) ve E.T.(E-35) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.