Dayanışma Evi’nde iki toplumlu panel düzenlenecek

Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk eğitim ve insan hakları örgütlerinin liderleri, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 76. yıl dönümü münasebetiyle eğitim yoluyla kadın savunuculuğu hakkında bir panel için bir araya gelecek.

Tarihsel Diyalog ve Araştırma Derneği (AHDR) tarafından düzenlenen etkinlik, yarın Lefkoşa'nın BM Ara Bölgesi'ndeki Dayanışma Evi'nde 17:30 ile 19:30 arasında gerçekleştirilecek. Panelistler arasında her iki toplumun öğretmen sendikalarının başkanları – KTOEÖS Başkanı Selma Eylem POED'den Myria Vasileiou – ile Kıbrıs Aile Planlaması Derneği'nden Maria Epaminonda ve İnsan Hakları Platformu'ndan Derya Beyatlı yer alıyor. AHDR eğitim danışmanı Asliye Dağman'ın moderatörlüğünü yaptığı tartışmada, Kıbrıs bağlamında hem zorluklar hem de başarılar incelenerek, kadınların insan hakları savunuculuğundaki deneyimleri ele alınacak.