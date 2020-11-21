DAÜ’den 12 akademisyen “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) 12 akademisyen, 2019 ve 2020 yıllarında ABD Stanford Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde ABD ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda oluşturulan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde dünyanın en fazla atıf alan 100 bin ile 160 bin bilim insanı arasında yer alma başarısını gösterdi. ABD Standford Üniversitesi’nin 2020 yılında yapmış olduğu kapsamlı araştırmaya göre, DAÜ’den 6 bilim insanı ise kendi branşları içerisinde ilk 2%’lik dilim içerisinde yer alarak büyük başarıya imza attılar.

Rapora göre, dünya genelinde en yüksek etki yaratan 160,000 bilim insanından oluşan listeye DAÜ’den Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Nazım I. Mahmudov, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil, Prof. Dr. Osman Kükrer ve Prof. Dr. Benedek Nagy yalnızca listeye girme başarısını göstermekle kalmayıp, ayrıca, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu Ekonomi alanında, Prof. Dr. Osman M. Karatepe Pazarlama alanında, Nazım I. Mahmudov Matematik alanında, Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ve Prof. Dr. Osman Kükrer Elektrik & Elektronik Mühendisliği alanında ve Prof. Dr. Benedek Nagy ise Bilişim Teknolojileri alanında ilk 2%’lik dilimlere de yerleşme başarısını gösterdi.

160 bin bilim insanı arasında yer aldılar

2019 yılında 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında hazırlanan çalışmada ise, yine 2020 listesinde yer alan akademisyenlerin yanı sıra; Prof. Dr. Hasan Demirel, Prof. Dr. Mehmet Balcılar, Prof. Dr. İzzet Sakallı, Prof. Dr. Müberra Koşar, Doç. Dr. Ali Övgün, Dr. Akeem Oladipo da yer aldı. Böylece DAÜ’den toplamda 12 akademisyen, 6’sı %2’lik dilimde olmak üzere dünyanın en etkin 160 bin bilim insanı arasında gösterildi.

“Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” 2020 listesine https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000918 adresinden ulaşılabiliyor.