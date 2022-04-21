DAÜ hocalarından Zabolotkov’un ölüm sebebi ‘beyin kanaması’
Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü hocalarından Aleksandr Zabolotkov’un ölüm nedeni belli oldu.
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Doğu Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü hocalarından Aleksandr Zabolotkov’un ölüm nedeni belli oldu.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Zabolotkov’un otopsisinde ölüm sebebinin “beyin kanaması” olduğunun tespit edildiği belirtildi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden 62 yaşındaki Zabolotkov’un beklenmedik ölümü ailesi, öğrencileri ve mesai arkadaşlarını yasa boğmuştu.
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