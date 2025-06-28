DAÜ BTYO’dan haber sektörüne yapay zekâ tabanlı yenilikçi proje: “AICTA”

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu (BTYO), Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü öğrencilerinden Kadir Mert’in sunduğu katkılarla haber sektörüne yönelik yapay zekâ destekli bir sistem geliştirildi. "AICTA" ismi verilen bu yenilikçi proje, haber üretimi ve yönetim süreçlerini daha hızlı, verimli ve kişiselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, yapay zekâ algoritmalarını kullanan sistem, haber hazırlayan kişiler için dijital ortamda ilgili haberleri tarayıp toplayarak, içeriği analiz ediyor ve düzenliyor. Böylece, haber editörlerinin iş yükünü azaltarak, zamandan tasarruf sağlıyor ve üretkenliği artırıyor.

AICTA, hem profesyonel medya çalışanlarının hem de içerik üreticilerinin süreçlerini kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunuyor.

Özellikle veri analitiği ve süreç otomasyonu alanlarında öne çıkan proje, haberlerin daha etkili ve hedef odaklı bir şekilde sunulmasına katkı sağlıyor.

AICTA'nın geliştiricileri, projenin Kuzey Kıbrıs’ta haber sektörüne yönelik geliştirilen ilk yapay zekâ projesi olma özelliğini taşıdığını belirtiyor.

Projeyle ilgili detaylı bilgiye, "www.aicta.co" adresinden ulaşılabiliyor.