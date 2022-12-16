DAÜ BİR-SEN: "Üniversitenin gelirleri ciddi anlamda azaldı, DAÜ 3 yıldır uzatmalara bırakıldı"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası ( DAÜ-BİR-SEN) 2023 yılında DAÜ’nün bütçe açığının 410 milyon 209 bin 298 TL öngörüldüğünü belirterek, bunun son yıllarda hazırlanan bütçe taslaklarındaki en büyük açık olduğunu savundu.

DAÜ-BİR-SEN, bütçede öngörülen açığın gerçekçi olmadığını da iddia ederek, bunun da ayrı bir tartışma konusu olduğunu belirtti.

13 Aralık’ta Üniversite Yönetim Kurulu’nda (ÜYK) oy çokluğu ile geçen 2023 DAÜ bütçe taslağının dün de Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) tarafından onaylanarak Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildiğini belirten ve bunu yazılı bir açıklamayla değerlendiren sendika, DAÜ’nün “uzatmalarda” olduğunu savundu.

Son 3 yılda somut olarak hiçbir konuda tedbir alamayan bir yönetim olduğunu iddia eden sendika, DAÜ’nün gelirlerinin ciddi anlamda azaldığını, giderlerde azalma olmaması durumunda 2024 yılında maaş ödemesinde sıkıntı yaşanacağını belirtti.

“Son 3 yılda DAÜ adeta uzatmalara bırakılmıştır” ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Duyuyoruz ‘devlet katkısı yüzde 100 arttı' diyorlar. Peki bu yüzde 100 artış nedir? 2022 yılında 10 milyon TL olan devlet katkısının 2023 yılı için 20 milyon TL olarak öngörülmesidir.

2.747.321.965 -TL (İki Milyar Yedi Yüz Kırk Yedi Milyon Üç Yüz Yirmi Bir Bin Dokuz Yüz Altmış Beş Türk Lirası) olan DAÜ bütçesine 20.000.000 – TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) devlet katkısının DAÜ bütçesine göre oranı binde yedidir. Yani devlet katkısının %100 artması bir başarı ise biz de bu başarıyı alkışlıyoruz.”

Açıklamada şunlara yer verildi:

“17 Şubat 2020 tarihi için senatörler tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi kuruluş yasası madde 14(3) de belirtildiği şekilde ‘Senato, üyelerinin üçte birinin imzalı dileği halinde de olağanüstü toplantıya çağrılabilir’ maddesine atıf yapıldı.

'Üniversitenin içinde bulunduğu durum ve Rektörlük konusunu’ görüşmek üzere olağanüstü toplantı çağrısında bulunuldu. Bu çağrı sonucunda da Senato 20 Şubat 2020 tarihinde toplanmış ve toplantıda o gün istifa eden Rektör Prof. Dr. Necdet Osam’ın ardından VYK’ya vekaleten rektör önerilmek üzere eğilim yoklaması yapılmış ve Prof. Dr. Hasan Demirel Rektör Vekilliği için VYK’ya sunulmuştur. Aynı toplantıda Rektör Adayı Saptama Komitesi oluşturulmuş ve Rektörlük seçimi için süreç başlatılmıştı. 20 Şubat 2020 tarihinden bugüne kadar ‘Üniversitenin içinde bulunduğu durum’ Senato veya ÜYK’da konuşulmamış, Rektörlük ve VYK’da bu konuda somut bir adım atmamıştır.

VYK, Rektör Prof. Dr. Necdet Osam zamanında 2020 yılı için hazırlanan ve 35 milyon TL açık öngörülen bütçeyi 16 Ocak 2022’de yaptığı toplantıda dış borçlanmaya sebebiyet oluşturacağı ve gelir (öğrenci gelirleri ve devlet katkısı dahil olmak üzere) ve giderler kalemlerinde gerçekçi rakamlar üzerinden revize çalışması yapılması gerekliliği ile oybirliği ile reddetmişti. Yine aynı VYK 2023 yılı için bütçede öngörülen açık 410 milyon TL olmasına rağmen bu bütçeyi hiç sorgulamadan onaylamıştır.

Son 3 yılda somut olarak hiçbir konuda tedbir alamayan bir yönetimle karşı karşıya kalan üniversitemizin gelirleri de ciddi anlamda azalmıştır. 2023 yılı için maaşlardan kesinti yapılmayacak olması çalışanların yüreğine su serpse de gelirlerde artış, giderlerde azalma olmaması durumunda 2024 yılında maaş ödemesinde sıkıntı yaşanacağı da acı bir gerçektir. Son 3 yılda DAÜ adeta uzatmalara bırakılmıştır."

DAÜ BİR-SEN açıklamasında, rektörden talep edilen kitle toplantısı çağrısının halen geçerli olduğu kaydedilerek sendikanın VYK, Rektörlük ve bütçenin hazırlamamasında esas sorumlu olan ÜYK’nın bu konularda ne yapacağının yakın takipçisi olacağı vurgulandı.