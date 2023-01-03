"Daha önce poşetlerde elde edilen gelirler ne kadardı?"

CTP Milletvekili Devrim Barçın, Turizm Bakanlığı altında 11 tane daire olduğunu belirterek, 11 dairenin yönetiminin çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Barçın, bakanlığın altında yer alan ikinci plana itildiğini savunduğu daireleri sıraladı.

İlk kez bir Başbakanlık bütçesi görüşülürken Başbakan’ın Meclis’te olmamasını eleştiren Barçın, poşet uygulamasıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararına memnuniyet belirterek, daha önce poşetlerde elde edilen gelirlerin ne kadar olduğunu sordu.

Arkeolojik kazı giderlerine 10 bin TL, sergi giderlerine 5 bin TL, kültür varlıklarının korunmasına 6 bin TL, halk dansları federasyonuna 20 bin TL ayrılmasını eleştiren Devrim Barçın, bunun hak edilmediğini söyledi. Bütçenin hükümet edenlerin halka bakışının göstergesi olduğunu ifade eden Barçın, tiyatrolara münhal açılmasını güzel bir uygulama olarak nitelendirdi ancak sınav tarihinin Aralık 2023 olmasını eleştirdi.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği konusuna değinen Barçın, kurum bünyesinde 215 aktif kooperatif olduğunu ifade ederek, aktif büyüklüğün 15 Milyar TL’ye dayandığına dikkat çekti. Bugün finans alanında faaliyet yürüten kooperatiflerin piyasada ciddi denge unsuru olduğunu belirterek, Kooperatif Şirketler Mukayyitliğine hak ettiği değerin verilmediğini kaydetti. “Buralar bizim can damarlarımızdır” diyen Barçın, denetim için araç almak gerektiğini belirtti. “Kooperatifler bu halkın dayandığı öz noktasıdır” diyen Devrim Barçın, kooperatiflerin denetimsiz bırakıldığını ve batırma noktasına gidildiğini öne sürdü. Risk Merkezi kurmanın önerildiğine değinen Barçın, kooperatiflerin mali disiplin altında yönetilmesi gerektiğini söyledi. İki tane analiz programcı kadrosunun boş olduğunu ifade eden Barçın, piyasaya daha düşük kredi verilmesine imkan sağlayacak yasa değişikliği yapılması için çağrı yaptı.