“Daha gerekli ihtiyaçlar varken, külliye elzem mi?”

Türk Maarif Koleji’nde öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar, Tuana isimli bir öğrencinin “Daha gerekli yatırım ihtiyaçları varken, Metehan tarafında yapılan külliye gerçekten elzem bir durum mu?” sorusuyla karşı karşıya kaldı.

Öğrencinin bu sorusu üzerine, buluşmanın gerçekleştiği salonda alkış seslerinin yükseldiği gözlemlendi. Tatar, soruyu soran gence yönelik, “Bir kere, gözlerinizin içine baka baka cevabını vereceğim. Onun bunun lafıyla gitmeyin siz” diyerek şu yanıtı verdi:

“Bizim şu anda saray dedikleri Cumhurbaşkanlığı binası İngiliz döneminden kalma, İngiliz valisinin yardımcısının eviymiş. Orada bir toplantı salonu yok. Müsteşarla yapacağım toplantı yeri yok. Surlar üstünde gecekondu benzeri yapılan konutlar var. 250 kişi oralarda çalışmakta. O binaların deprem yönetmeliğine göre büyük zafiyetleri var.”