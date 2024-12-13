Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Hukuk Dairesi: 307 milyon 435 bin TL’lik bütçesi kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda Hukuk Dairesi’nin (Başsavcılık) 307 milyon 435 bin TL’lik bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başsavcılık bütçesi üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Fikri Toros aldı. Konuşmasında düşünce ve ifade özgürlüğünün önemine değinen Toros, ülkede temel hakların tartışılır olmasına, basın özgürlüğünü sınırlamaya, gazetecileri baskılamaya yönelik girişimlere endişeyle baktığını söyledi.

Toros, “Anayasamız ifade özgürlüğü değerine atıfta bulunsa da Başsavcılık özgürce düşündüğü, yazdığı ve konuştuğu için gazetecileri yargıya sevk etmektir” diyerek, bu davaların geri çekilmesi gerektiğini söyledi.

Hükümeti muhalif sesleri durdurmak için “yetkisini kötüye kullanmakla” suçlayan Fikri Toros, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı yer yerde medeniyet olmadığının da kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Bağımız Milletvekili Ayşegül Baybars da Başsavcılık bütçesi üzerinde söz aldı. Savcılığın yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Baybars, savcılık bütçesinin hizmetlerin etkin şekilde yürütülmesi için yeterli olmadığını söyledi.

Yıllar içince Savcılığın taleplerinin değişmediğini, kitap, kırtasiye gibi ihtiyaçlarının dahi karşılanmadığını söyleyen Baybars, “Savcılık ricacı durumdan çıkarılmalı, Maliye Bakanlığı ve hükümet üzerine düşeni yapmalıdır” dedi.

Hükümete, “Yeterince yoğun olan Savcılığı gereksiz işlerle meşgul etmekten vazgeçin” diyerek seslenen Ayşegül Baybars, her işin savcılığa sorulmasının alışkanlık haline getirildiğini söyledi.

Meclis Başkanlık seçimi sürecinde Başsavcılıktan görüş istenmesini eleştiren Baybars, “Hükümet hassas davranmalı. Bağımsızlığı ve tarafsızlığıyla bilinen savcılık siyasete konu edilmemeli” dedi.

Baybars'ın konuşmasının ardından bütçe oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.