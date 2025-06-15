Cumhurbaşkanlığı’nda ‘İran – İsrail savaşı’ gündemli ‘güvenlik’ toplantısı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar'ın çağrısı ile Cumhurbaşkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 14.00'te başlayan toplantıda son günlerde başlayan İsrail-İran savaşı dolayısıyla oluşabilecek tehlikeler ve alınması gereken tedbirler ele alındı.

Ersin Tatar, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Başkanlığı’ndan aldığı bilgilere göre Kıbrıs’ın kuzeyinde kayıtlı sığınakların oldukça yüksek kapasiteye sahip olduğunu ve ihtiyaç halinde süratle hazır hale getirilebileceğini ifade ederek, savunma tedbirlerinin de her zaman hazır bulunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Tatar, savaşın kısıtlı seyrettiğini ve ‘KKTC’ için yüksek tehlike içermediği bilgisi aldığını söyledi.

Tatar, olası bir durumda Türkiye Cumhuriyeti'nin kara, deniz ve havada yapılacak tüm faaliyetler için her daim hazır olduğunu dile getirdi.

Sivil Savunma Teşkilat başkanlığının olası afetler ve durumlarla alakalı sürekli tatbikatlar düzenlediğini de anımsatan Tatar, toplantıda, ilerleyen günlerde sığınakların ve sirenlerin de kullanılacağı bir savaş tatbikatı yapılması konusunun da ele alındığını ifade etti.

Toplantıya Ersin Tatar'ın yanı sıra; Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş, Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Cumhurbaşkanlığı Daire Müdürü Osman Çağakan ve sivil savunma uzman personelleri katıldı.