Cumhurbaşkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar’ın başkanlığında dün Kıbrıs konusunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan toplantıda; Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, Başdanışman Aydın Akkurt, eski Özel Temsilciler Ergün Olgun ve Osman Ertuğ ile Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu yer aldı.

Toplantıda Kıbrıs konusu, bölgesel gelişmeler ve Kıbrıs Türk tarafının iş birliği inisiyatifine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.