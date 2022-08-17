Cumhurbaşkanlığı’na UBP adayı bir danışman daha

Cumhurbaşkanlığı’na Ulusal Birlik Partisi (UBP) listesinden seçim kazanamayan isimlerden biri daha “danışman” olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı, Danışmanlık ve Siyasi İşler Müdürü mevkiine üçlü kararname ile Halit Bağman atandı.

Cumhurbaşkanı makamında yer alan Ersin Tatar, Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel ve Maliye Bakanı Alişan Oşan kararnameye imza attı.

HP'den istifa ederek, UBP'den milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Mesut Genç de Cumhurbaşkanlığına danışman olarak atanmıştı.