Cumhurbaşkanlığı, teşekkür edemedi

KKTC Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yangının söndürme çalışmalarına yapıtığı yardım karşısında teşekkür edemedi. Yapılan açıklamada, yapılan yardımın “siyasi maksatlar için istismar edilmemesi” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı, Rum tarafının Mersinlik bölgesindeki yangına vermekte olduğu desteğin siyasi maksatlar için istismar edilmemesi dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında “Dileğimiz, Rum tarafının doğal mirasımızı koruma konusunda bizlere vermekte olduğu bu acil ihtiyaç desteği ile iş birliğinin karşılıklı olması ve siyasi maksatlar için istismar edilmemesidir.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı, İsrail'den yardımın KKTC'nin girişimleriyle gerçekleştiğini vurgulayarak, İsrailli yetkililere teşekkür borcu olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı, Güney Kıbrıs, İngiliz Üsler Bölgesi ve İsrail’den hava araçlarının Mersinlik bölgesindeki yangını söndürme çalışmalarına katılmalarına ilişkin açıklama yaptı.