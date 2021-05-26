CTP’nin sunduğu Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili araştırma açılması önergesi ele alınacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın toplanacak.

Saat 10.00’da başlayacak toplantıda, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne bağlı tüm milletvekillerinin sunduğu “Kutlu Adalı Cinayeti ve Faillerinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”nin ele alınacağı toplantının gündeminde, sorularla ilgili işlemler de var.