CTP'de kurultay 6 Nisan'da 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 29. Olağan Kurultayı 6 Nisan'da gerçekleşiyor.

CTP'den konuyla ilgili yapılan açıklamada kurultay, 6 Nisan 2025 Pazar günü Lefkoşa'daki Atatürk Spor Salonu'nda 09.30'da başlayacak.

29. Olağan Kurultay saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayacak, Divan Kurulu'nun oluşturmasının ardından ise Genel Başkan Tufan Erhürman açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Erhürman'ın konuşmasının ardından şimdiki döneme ait Faaliyet ve Mali Rapor okunarak üyelerin onayına sunulacak. Sonrasında gündem gereği hem genel başkanlık, hem de yetkili oranların seçileceği seçime geçilecek. Seçimlerin tamamlanmasıyla Dilek ve Temenniler bölümüyle Genel Kurul kapanmış olacak.