CTP: "Unutmadık, unutmayacağız"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatını kaybeden 35 Kıbrıslı Türk için mesaj yayımladı, "Unutmadık, unutmayacağız" dedi.

CTP'den yapılan açıklamada, "Şampiyon Melekler sadece takım değildi; onlar, yürekleri başarı için atan, birbirine sımsıkı sarılmış, hayalleriyle geleceğe ışık tutan pırıl pırıl çocuklardı. Unutmadık, unutmayacağız" ifadelerine yer verildi.