CTP Kadın Örgütü'nün konser etkinliği ertelendi

CTP Kadın Örgütü, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25 Kasım Pazartesi günü Lefkeliler Hanı'nda düzenlenecek olan konser etkinliğini ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu.



Etkinliğin ertelenmesine rağmen, 25 Kasım Organizasyon Komitesi ile birlikte gerçekleştirilecek yürüyüşün planlandığı gibi saat 17.30’da Kumsal Park’tan başlayacağı belirtildi.



Etkinlikle ilgili yeni tarihin ilerleyen günlerde duyurulacağı bildirildi.