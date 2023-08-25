CTP Girne İlçesi, Alsancak yolu için eylem yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi bugün saat 18.15’te Saint Tropez Restoran Çeberi’nde “Trafikte Can Güvenliği İstiyoruz” sloganıyla bir eylem düzenliyor.

Trafikte can güvenliği için düzenlenecek eyleme, tüm halk davet edildi. Özellikle son aylarda trafikte yaşanan sıkıntılara ve Alsancak yolundaki güvensiz trafik sistemine yönelik farkındalık yaratmak için organize edilen eylem, saat 18.15’te başlayacak.