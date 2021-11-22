CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman: “Bu komedi ve zihniyetle ülke yönetilmez”

CTP Genel Başkanı, Milletvekili Tufan Erhürman, ülkede mali ve ekonomik açıdan ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

“Bu komedi ve zihniyetle ülke yönetilmez” diyen Erhürman, herkesi ciddiyete davet etti.

Ülkede genç işsizlik oranının yüzde 29.3, işsizlik oranının ise yüzde 10.1’e ulaştığını açıklayan Erhürman, 2017’de 356 olan güneyde çalışan işçi sayısının 2020’de bin 406’ya çıktığını kaydetti.

Hafta sonu gerçekleşen, 7.5 saatlik kısa vadeli eylem planı toplantısını da eleştiren Erhürman, toplantı sonucunda çıkan kararı “ciddiyetsizlik” olarak değerlendirdi.

2022 bütçe yasa tasarısını ‘Biz böyle iyiyiz bütçesi” olarak değerlendiren Erhürman, bütçe içerisinde ülke geleceğine dair herhangi bir öngörü olmadığını da kaydetti.

Erhürman, “Bu anlayışla ülkenin bir gıdım öne gitmesi mümkün değil” şeklinde konuştu.

“TL’deki değer kaybı hane halkını derinden etkiledi”

“Maliye 12. ve 13. maaşını ödeyebilecek mi sıkıntısı yaşıyor. Çarşıdaki sıkıntı; Maliye’nin sıkıntısı kadar büyük” diyen Erhürman, TL’deki değer kaybının hane halkını derinden etkilediğini dile getirdi.

Erhürman, döviz cinsinden borcu olan vatandaşın halinin ortada olduğunu kaydetti.

Bu konuda ‘genel bir bunalım’ olduğunu ifade eden Erhürman, konunun pandemiye bağlanmaması gerektiğini vurguladı.

“UBP’nin hükümette olduğu 3 dönemde bir kez bile orta vadeli planı hayata geçirmediler”

Erhürman, yaptığı eleştiriler nedeniyle CTP’ye ‘Sen olsan ne yapardın?’ sorusunun sorulacağını ifade etti, bunları tek tek yanıtladı.

Pandeminin 2020 Mart ayında başladığını hatırlatan Erhürman, krizle birlikte ekonomi ve mali krizi de beraberinde getireceğini söylediğini hatırlattı, şöyle devam etti: Dönemin Başbakanı Ersin Tatar bize ‘Memlekette kriz yok, halkın moralini bozmayın’ demişti. Hükümet, krizin geldiğini görmeyip, onunla ilgili önlemler almak yerine har vurup harman savurmaya devam ederse bugün yaşanılanlarda ciddi etkisi olur. Aralık ayında ikinci UBP hükümeti kurulurken de muhalefetin kriz hükümeti önerisi de ellerinin tersi ile kenara itildi. CTP olarak krize uygun program çıkartma önerisinde bulunduk. O da olmadı…”

Hükümette olduğu 15 aylık dönemde orta vadeli planın iki kez Bakanlar Kurulu’ndan geçtiğini söyleyen Erhürman, UBP’nin hükümette olduğu 3 dönemde bir kez bile böyle bir planı hayata geçirmemesini eleştirdi.

“Ne oldu da 3 milyar 58 milyon TL’lik protokolden bu kadar kaynak aktarımı geldi?”

Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokol kapsamında 3 milyar 58 milyon TL, 953 milyon TL kaynak geldiğini ifade ederek, kaynağın yüzde 30 civarında gerçekleştiğini söyledi.

“Bu gerçekleşmeye ilişkin sebepleri bilinmiyor” diyen Erhürman, “Ne oldu da 3 milyar 58 milyon TL’lik protokolden bu kadar kaynak aktarımı geldi?” diye sordu.

Erhürman, 2022 Bütçe Yasa Tasarısı’nda 2.8 milyar TL Türkiye’den hibe ve kredi öngörüsü olduğunu ifade ederek, eleştirdi.

AB ve ihracat…

Erhürman, Meclis kürsüsünden“AB kapısı üzerinden ihracatı artırmak, AB yardımlarından daha fazla yararlanma konusunda herhangi bir öngörüye sahip miyiz?” diye de sordu.

“2018’de halkın alım gücünü artırmak için kararlar almıştık”

Hükümette oldukları dönemde, 2018 yılındaki enflasyon oranının yüzde 29.96 olduğunu hatırlatan Erhürman, halkın alım gücünü artırmak adına kararlar aldıklarını söyledi, bu kararları sıraladı.

Söz konusu dönemde TL’nin Sterlin’in karşısındaki değer kaybının yüzde 32 olduğunu belirten Erhürman, “O yıl biz hayat pahalılığını yüzde 34.40 verdik. 2011 sonrası işe girenler hayat pahalılığını yüzde 37.85 aldı” şeklinde konuştu.