CTP Gençlik Örgütü sokağa indi
CTP Gençlik Örgütü Mağusa, Lefkoşa ve Girne'de sokağa indi, ilçelerin en işlek caddelerinde pankart açtı.
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CTP Gençlik Örgütü Mağusa, Lefkoşa ve Girne'de sokağa indi, ilçelerin en işlek caddelerinde pankart açtı.
CTP Gençlik Örgütü'nün açıklaması şöyle:
Sevdalıyız bu memlekete!
Bizim sevdamız özgürlüğe, eşitliğe, demokrasiye, insan haklarınadır ve ülkemizedir.
Bağımsız, özgür ve yeşeren gençler olarak göç etmek istemiyoruz.
Devletin tüm yurttaşlarına sahip çıkmasını, bağımsızlığa vurulan her darbede ses çıkarmasını bekliyoruz.
Love Cyprus!"
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Etiketler : CTP Gençlik Örgütü