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COVID-19'dan bir ölüm daha

COVID-19'dan bir ölüm daha

COVID-19 nedeniyle bir ölüm daha gerçekleşti. 80 yaşındaki kadın hasta, hayatını kaybetti.

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COVID-19 nedeniyle bir ölüm daha gerçekleşti. 80 yaşındaki kadın hasta, hayatını kaybetti.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

"Sağlık Bakanlığı Açıklama Covid-19 tanısıyla 19 Ağustos 2021 tarihinde Acil Durum Hastanesi'ne gelen ve yoğun bakıma alınan 80 yaşında ( Kadın) M.E Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Merhurma Allah'tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı ve sabırlar dileriz."

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