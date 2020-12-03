5'i YEREL 6 yeni VAKA
Bakan Pilli:" Toplam 1591 test yapıldı, 6 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi "
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1591 olduğunu, 6 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
3 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1591
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 6
Ülke dışından gelen vakalar - 1
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -
Yerel vakalar - 5
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 269.354
Toplam Vaka Sayısı- 1144
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1044
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 95
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 22
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 71
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2