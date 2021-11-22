Covid-19’a karşı ilk anti viral hapın aralık ayının ikinci yarısında Kıbrıs’a gelmesi bekleniyor

Kıbrıs Eczacılık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Elena Panayiotopoulou, Covid-19’e karşı ilk anti viral hapın, hafif ve orta geçen vakalarda kullanılmak üzere aralık ayının ikinci yarısında Kıbrıs’ın gelmesinin beklendiğini açıkladı.





Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) sorularını yanıtlayan Panayiotopoulou, Avrupa Tıp Ajansı (EMA) Beşeri İlaçlar Komitesi’nin (CHMP) Merck’s ilacın acil kullanım talebini onayladığını bildirdi.





Elena Panayiotopoulou, Molnupiravir ismi verilen Merck Sharp & Dohme’nin hapı, semptomların başlamasından sonra beş gün içerisinde ağızdan alınacak.



EMA Molnupiravir’e henüz izin vermedi ancak Avrupa genelinde Covid-19’dan ölümlerin ve enfeksiyonların artması ışığında erken kullanılmasının ivediliğinden dolayı onaylandığını anlatan Panayiotopoulou, klinik araştırmalardan alıntılar yaparak Molnupiravir’in hastaneye başvurma riskini veya Covid-19’dan ölümleri %50 azalttığını, virüsün çoğalmasını ve insan vücudunun yaşamsal önemi olan bölümlerine yayılmasını önlediğini belirtti.



Hapın, hastalığı hafif veya orta düzeye geçirenlere ve ciddi bir hastalığın gelişmesinde en az bir risk faktörü olan hastalara verileceğini ifade eden Eczacılık Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Kıbrıs’ın Aralık 2021’in üçüncü veya dördüncü haftasında ‘çok miktarda’ ilaç alacağını duyurdu.



Ancak tedavinin, Covid-19’un kaynaşmasını önleyen aşılanmanın yerini tutamayacağına dikkat çeken Panayiotopoulou, Pfizer’in anti virüs hapı Paxlovid’in de aralık ortasında lisans almasının beklendiğini, Paxlovid’in Covid-19 ile yüksek riskli tedavi görmeyen yetişkinlerin ölümünü %89 veya hastanede tedavi riskin azalttığını söyledi.



Elena Panayiotopoulou, Pfizer’in anti viral hapının “büyük bir ilerleme” olacağını, enfeksiyonun ilk aşamalarında evden kullanılabileceğini belirtti.