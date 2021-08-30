Covid-19'a bir kayıp daha
Pandemi hastanesine tedavi gören 101 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
A+A-
Dumlupınar’da faaliyet gösteren Altınkalpler Yaşlı bakımevinde çıkan pozitif vakaların ardından, Pandemi hastanesine kaldırılan 101 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.
Torunu Nilgün Ecvet Orhan, anneannesinin ölümünü sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı:
“Bizim çınarımız, anıt ağacımız… Bizi eteğine toplayan koruyucu anamız artık yok… Bende öyle çok emeğin ve hakkın var ki anneannem… Asla ödeyemem… Işıklarda ol… Seni çok seviyorum…”
Bakımevinde bulaş: 2 ölüm, 6 hasta Pandemi Hastanesi’nde
Bu haber toplam 362 defa okunmuştur