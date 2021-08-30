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Covid-19'a bir kayıp daha

Covid-19'a bir kayıp daha

Pandemi hastanesine tedavi gören 101 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

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Dumlupınar’da faaliyet gösteren Altınkalpler Yaşlı bakımevinde çıkan pozitif vakaların ardından, Pandemi hastanesine kaldırılan 101 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Torunu Nilgün Ecvet Orhan, anneannesinin ölümünü sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı:

“Bizim çınarımız, anıt ağacımız… Bizi eteğine toplayan koruyucu anamız artık yok… Bende öyle çok emeğin ve hakkın var ki anneannem… Asla ödeyemem… Işıklarda ol… Seni çok seviyorum…”

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Bakımevinde bulaş: 2 ölüm, 6 hasta Pandemi Hastanesi’ndeBakımevinde bulaş: 2 ölüm, 6 hasta Pandemi Hastanesi’nde

 

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