Covid-19'a bir kayıp daha

Dumlupınar’da faaliyet gösteren Altınkalpler Yaşlı bakımevinde çıkan pozitif vakaların ardından, Pandemi hastanesine kaldırılan 101 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Torunu Nilgün Ecvet Orhan, anneannesinin ölümünü sosyal medyada şu ifadelerle paylaştı:

“Bizim çınarımız, anıt ağacımız… Bizi eteğine toplayan koruyucu anamız artık yok… Bende öyle çok emeğin ve hakkın var ki anneannem… Asla ödeyemem… Işıklarda ol… Seni çok seviyorum…”

Bakımevinde bulaş: 2 ölüm, 6 hasta Pandemi Hastanesi’nde