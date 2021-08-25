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Covid-19'a bağlı bir ölüm daha: 76 yaşındaki S.G yaşamını yitirdi

Covid-19'a bağlı bir ölüm daha: 76 yaşındaki S.G yaşamını yitirdi

Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 76 yaşındaki S.G. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Sağlık Bakanlığı, Covid-19 tanısıyla 18 Ağustos tarihinden bu yana Acil Durum Hastanesi’nde tedavi gören 76 yaşındaki (Erkek) S.G'nin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hayatını kaybeden S.G'nin hipertansiyon ve diyabet rahatsızlıkları olduğu da belirtildi.

Covid-9 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 51'e yükselmiş oldu.

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