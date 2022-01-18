COVID-19’a 1 günde 4 can

COVID-19 kaynaklı 1 günde 4 kadın hasta yaşamını yitirdi.



Pandemi Hastanesi, Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi gören 4 kadın hasta hayata tutunamadı.



55 yaşındaki Ayşe Hacıeyyüp, 82 yaşındaki Afet Yetiner, 70 yaşında Dalal Yamout ve 74 yaşındaki Dolunay Buranay yaşamını yitirdi.

Afet Yetiner ve Dolunay Buran’ın aşısız olduğu, Dalal Yamout’un ise tek doz Sinovac aşılı olduğu, yani aşısız kabul edildiği öğrenildi. Ayşe Hacıeyyüp’ün aşılarının üzerinden 6 ay zaman geçtiği, hatırlatma dozu aşısını yapmadığı bilgisi de elde edildi.



Hastane yönetimi can kayıplarını YENİDÜZEN’e doğruladı.

Son can kayıpları ile birlikte adanın kuzeyinde COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 154’e yükseldi.



Hastanede 63, Yoğun Bakımda 16 hasta

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Pandemi Hastanesi’nde 63, Yoğun Bakımda ise 16 hastanın yattığı bilgisi paylaşılmıştı.