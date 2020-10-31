Covid 19 önlemleri 16 Kasım'a kadar uzatıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 salgınıyla ilgili önlemlerini 16 Kasım'a kadar uzattı; bazı açılma kararları ertelendi.

Sağlık Bakanlığı'nın Komite'nin kararları doğrultusunda aldığı ek tedbirler, Resmi Gazete'nin 30 Ekim tarihli sayısında yayımlandı.

Yeni kararlara göre, daha önce 1 Kasım'a kadar alınan karantina kararları 16 Kasım saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Sinema, tiyatro, panayır, doğum günü, festival etkinliklerinin; boks, güreş, yakın dövüş ve kempo spor dallarının açılma kararı 16 Kasım'a kadar ertelenirken disko ve clubların da 16Kasım'a kadar açılamayacağına hükmedildi.

Ayrıca hava ve deniz yollarıyla KKTC'ye girişlerde uygulanan kararların da 16 Kasım saat 23.59'a kadar uzatılmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın kararları arasında "KKTC'ye üç gün ve daha kısa süreli gelişler ile ilgili ek seferlerin, Havayolu ve Denizyolu Şirketleri tarafından Sağlık Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'ndan izin almak kaydıyla gerçekleştirilmesi" de yer alıyor.