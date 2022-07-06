Çok karanlık!

Ertuğrul SENOVA

Pazartesi sabahı başlayan akaryakıt eksikliği kaynaklı elektrik kesintileri, 4’er saatlik periyotlarla dün de devam etti…

Kesintilere karşı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nden 30 megawattlık elektrik alınmaya başlandı, AKSA’dan ise yakıt tedarik edilerek Teknecik Elektrik Santrali yüzde 50 kapasiteyle çalıştırılmaya başlandı.

YENİDÜZEN’e konuşan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, Teknecik Elektrik Santrali’nin çalışabilmesi için gereken yakıtın İskenderun’dan geleceğini söyledi, Türkiye’den gelen 2 jeneratörün ise gün içerisinde kurularak deneme üretimine başlayacağını ifade etti.

Öte yandan KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, kesintilerden, yakıt alımı ihalesini üstlenen Sideral Denizcilik’i sorumlu tutan bir açıklama yaptı.

Sideral Denizcilik’i, “Yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibi” olarak niteleyen Üstel, firmanın, taahhütleri yerine getiremediğini ve kurumu zarara uğrattığını iddia etti.

KIB-TEK’in, firmaya karşı gerekli yasal işlemlerin yapılması için ısrarcı olacağını söyleyen Üstel, Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu ifade etmiş ve “takibi bizatihi şahsım tarafından yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Sideral Denizcilik’in Direktörü Ulus Göker ise Üstel’in iddiaları üzerine YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

KIB-TEK’in kendisine 540 bin Dolar borcunun bulunduğunu, borcun ödenmesi halinde yakıtı getireceğini ilettiğini ancak ödeme yerine yakıt talebinin sürdüğünü ifade eden Göker, hükümetin Cumartesi günü kendisinden bir kez daha yakıt istediğini, el sıkıştıklarını ancak buna karşın , “atık taşıyan ve uluslararası sertifikaları bulunmayan bir gemiyle İskenderun’dan yakıt getirilmesi” kararının alındığını iddia etti.

Göker, söz konusu kararı, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin baskı altında onayladığını, üyelerin “görevlerinin iptali ve haklarında dava açılacağı” yönünde Başbakan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Üstel’in “Yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibi” ilan ettiği Sideral Denizcilik’in Direktörü Göker YENİDÜZEN’e konuştu:

“Atık taşıyan gemiyle gelen yakıta KIB-TEK YK baskı altında onay verdi”

Hafta başından bu yana devam eden elektrik kesintileriyle ilgili, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in bizzat sorumlu tuttuğu Sideral Denizcilik’in Direktörü Ulus Göker YENİDÜZEN’e konuştu, çarpıcı iddialar ortaya attı…

Hafta başından bu yana devam eden elektrik kesintileriyle ilgili, KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in “Yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibi” diyerek bizzat sorumlu tuttuğu Sideral Denizcilik’in Direktörü Ulus Göker YENİDÜZEN’e konuştu, çarpıcı iddialar ortaya attı…

KIB-TEK’in kendisine 540 bin Dolar borcunun bulunduğunu, borcun ödenmesi halinde yakıtı getireceğini ilettiğini ancak ödeme yerine yakıt talebinin sürdüğünü ifade eden Göker, hükümetin Cumartesi günü kendisinden bir kez daha yakıt istediğini, el sıkıştıklarını ancak buna karşın , “atık taşıyan ve uluslararası sertifikaları bulunmayan bir gemiyle İskenderun’dan yakıt getirilmesi” kararının alındığını iddia etti.

Göker, söz konusu kararı, KIB-TEK Yönetim Kurulu üyelerinin baskı altında onayladığını, üyelerin “görevlerinin iptali ve haklarında dava açılacağı” yönünde Başbakan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

“Yakıt, ‘atık taşıyan’ bir gemi tarafından getiriliyor”

Yerli bir firma olduğunu, ihalelere şartlara uygun bir şekilde katıldığını ve 6 ihale kazandığını anlatan Ulus Göker, Bakanlar Kurulu’nun Kamu İhale Yasası’nı çiğneyerek ülkeye getirttiği Bin 100 tonluk yakıtın “atık taşıyan” bir gemi tarafından getirildiğini söyledi.

“Limanlar Dairesi Müdürlüğü’nün izni yok, Ulaştırma Bakanlığı özel izin çıkarttı”

Göker, taşıma ehliyeti ve sertifikaları olmadığını iddia ettiği söz konusu geminin, “İskenderun’dan nasıl bir yakıt getirdiğinin” de belli olmadığını vurguladı, geminin gelişine Limanlar Dairesi Müdürülüğü’nün izin vermemesine karşın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın özel izni sayesinde taşımanın yapıldığını öne sürdü. Göker, “Limanlar Dairesi buna izin vermiyorsa, o geminin bulunduğu yerden çıkışı yasak demektir” ifadelerini kullandı.

“Paramı ödemeleri halinde yakıtı getireceğimi söyledim”

Hükümetin kendisinden 13 Haziran ve 22 Haziran tarihlerinde yakıt talebinde bulunduğunu ancak önceki taşıma işlerinden 540 bin Dolar borcun bulunduğunu anlatan Göker, “Paramı ödemeleri halinde yakıtı getireceğimi söyledim” dedi. Buna karşın, geçtiğimiz Cumartesi günü hükümetin kendisinden bir kez daha yakıt talebinde bulunduğunu ve el sıkıştıklarını söyleyen Göker, şöyle devam etti:

“Maliye Bakanlığı Müsteşarı Başkanlığında toplanan bir ekiple görüştüm. Benden bir kez daha yakıt talep ettiler, başka şirketlerden de teklif almışlardı, benimle el sıkıştılar. Hatta Pazar sabahı KIB-TEK Genel Müdür Vekili beni aradı ve teşekkür etti.”

“Yönetim Kurulu üyeleri baskı altında onayladı”

Söz konusu gelişmelerin ardından Bakanlar Kurulu’nun Kamu İhale Yasası’nı çiğneyerek ülkeye İskenderun’dan yakıt getirme kararı aldığını söyleyen Göker, bu kararın da KIB-TEK Yönetim Kurulu üyeleri tarafından baskı altında onayladığını, üyelerin “görevlerinin iptali ve haklarında dava açılacağı” yönünde Başbakan tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.

Üstel ne demişti?

KKTC’ye Başbakan olarak görevlendirilen Ünal Üstel, Sideral Denizcilik’i, “Yaşanan elektrik kesintilerinin baş müsebbibi” olarak nitelemiş, firmanın, taahhütleri yerine getiremediğini ve kurumu zarara uğrattığını iddia etmişti.

KIB-TEK’in, firmaya karşı gerekli yasal işlemlerin yapılması için ısrarcı olacağını söyleyen Üstel, Hükümetin bu konuda kararlı olduğunu ifade etmiş ve “takibi bizatihi şahsım tarafından yapılacaktır” demişti.

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Üstel: "Halkımızın elektriksiz kalmasının hesabı hukuki platformda sorulacak"