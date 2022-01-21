Çocuğa şiddet: Biri darp etti, diğeri kameraya çekti

Çamlıbel Karakolu’nda görevli polis memuru Uğur Karol, zanlı S.K.’nin 19 Ocak saat 11.30’da eşi C.K’nin ilk evliliğinden olan 4 yaşındaki erkek çocuğunu şımarıklık yaptığı gerekçesiyle ikametgahı içerisinde ciddi şekilde darp ettiğini, eşinin ise olaya müdahale etmeyerek kayda aldığını söyledi. Polis, aynı gün zanlı baba C.K.’nin polise olayı bildirip şikayetçi olduğunu söyledi. Polis, zanlıların tutuklandığını, görüntünün olduğu cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını belirtti. Polis, çocuğun doktor kontrolünden geçirildiğini, darp raporu temin edildiğini söyledi. Polis memuru, çocuğun geçmişte darp edilip edilmediğine dair araştırmanın süreceğini, görüntülerin emare alındığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, olayın toplumda infial yarattığını belirterek, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak, zanlıların 15 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.