Cinsel tacize 5 yıl hapis

Minibüste 12 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan 64 yaşındaki sanık Cengiz Öndağ hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, yargılandığı cinsel istismar, cinsel taciz ve cinsel saldırı suçlarından 5 yıl hapse mahkum edildi. Kararda olguları aktaran ağır ceza yargıcı Temay Sağer, olayın 24 Temmuz 2018 tarihinde meydana geldiğini belirtti.

Yargıç, yaşanan olaydan dolayı şu anda 17 yaşında olan müştekinin halen daha travma yaşadığını ifade etti. Yargıç, sanık hakkında karar verirken, sunulan olguları, yapılan keşifleri ve dinlenen uzman tanıkların ifadelerini bir bütün olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, sanığın kendisinden 22 yaş küçük birine karşı bu suçu işlemiş olmasını, ayrıca yaygınlaşan bir suçu işlemiş olmasını aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi. Yargıç, son 10 yılda ağır ceza mahkemelerinin gündemine yansıyan cinsel suçlarda artış olduğunu, 2011 yılında 11 vaka mahkemeye yansırken, 2021 yılına geldiğinde 36 dava görüldüğünü belirtti. Sağer, tüm olgulara değindikten sonra sanığı 5 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Kamalı Haber