Çiftçi eylemine Restoran sektöründen de destek

Restorancılar Birliği, tarımsal üretime destek verilmediği için tüm sektörlerin bunun bedelini ödediğini açıkladı, çiftçilerin eylemine destek vereceklerini belirtti.

Res-Bir tarafından yapılan açıklamada, "Yeter! Bir defa da ülkeyi ucuzlatacak bir karar alın da nefes alalım" dendi.

Yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu en iyi restorancıların bildiğini anlatan Res-Bir, "Pandemi de yerli üretimin değerini göstermiş oldu, bir çok ithal üründe sıkıntılar yaşandı" görüşünü ortaya koydu.

Yerli üretiminin artırılması gereği üzerinde duran Res-Bir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Hükümetlerin bu konuda çağdaş ülkelerin uygulamalarına bakmaları yeterlidir. Batılı ülkelerde tarımsal üretim en çok destek gören sektörlerin başında gelir. Oysa ülkemizde girdi maliyetlerinin yüksekliği üreticinin belini bükmekte, pahalı üretime neden olmaktadır. Buna bir de üreticilere ödenmesi gereken teşviklerin ya da üretilen ürünlerin bedellerinin ödenmesinde yaşanılan gecikmeler üretimi bitirme noktasına gelmiştir. Üreticilerimizi korumak devletimizin görevidir. Bu sebeple çiftçinin ve hayvancının önümüzdeki hafta yapacağı eyleme bizler de restorancılar olarak destek veriyor, hükümet edenleri üreticinin sorunlarını çözmeye davet ediyoruz."