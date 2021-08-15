Çift doz aşı sonrası koronaya yakalananların gösterdiği 21 belirti

İngiltere'de yapılan araştırmayla, çift doz aşı olanlar arasında Covid-19’un Delta varyantına yakalananlarda görülen en yaygın belirtiler tespit edildi.

Mirror Gazetesi’nde yer alan habere göre, aşıların Covid-19’a yakalanma ve hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için bile tehlike tam anlamıyla geçmiş değil.

Britanya’da yapılan araştırmada yüzlerce hastayı inceleyen bilim insanları çift doz aşı olup Covid’e yakalanan insanlarda görülen en yaygın belirtileri tespit etti.

ZOE Covid Semptom çalışması kapsamında daha önce dört olan ana semptom sayısı 21’e çıkarıldı.

Çalışmada paylaşılan belirtiler şöyle: