CHP kurultayında Özel ve 2 aday yarışıyor

CHP, "partiye kayyım atanmasını engellemek amacıyla" aldığı karar doğrultusunda, 21. Olağanüstü Kurultayı'nı bugün Ankara'da gerçekleştiriyor. Genel Başkan Özgür Özel'in yeniden genel başkanlığa aday olduğu kurultayda, Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eski milletvekili Berhan Şimşek de aday olacağını açıkladı. CHP'nin kayıtlı 1368 delegesi, genel başkanın yanı sıra 60 üyeli Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyelerini belirleyecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından 2 gün sonra yaptığı açıklamada, 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'da delegelere "para karşılığında oy kullandırıldığı" iddiasıyla başlatılan soruşturmayı "konusuz" bırakarak "kayyum atanmasını engellemek" için 6 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceklerini açıklamıştı. Kayyım atamalarına ve İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak "İrade milletindir" sloganıyla 21'inci kez toplanan CHP kurultayı, bugün Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılıyor.