Cezaevinde tüm koğuşlarda açlık grevi

Lefkoşa Merkezi Cezaevindeki mahkumlar bugün öğlen açlık grevine başladı. Mahkumlar cezaevindeki koşulların iyileştirilmesini ve pandemi dönemi dünyada ve güneyde hayata geçen koşulların uygulanmasını istiyor.

YENİDÜZEN Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre mahkumlar öğlen saatlerinde tüm koşuşlarda açlık grevine başladı. Mahkumlar, pandemi nedeniyle güneydeki ve dünyanın çeşitli yerlerinde uygulamaya geçen şartlı tahliye ve iyileştirmelerin burada da uygulanmasını talep etmekte.

İddialara göre mahkumlar hala koridorlarda yatmakta, aylardır açık görüş yapılmamakta.

Ayrıca içeride Covid-19 vakalarının olduğu ve bunların saklandığı iddia edilmekte.

Mahkum yakınları ise yarın cezaevi önünde eylem yapmaya hazırlanıyor.