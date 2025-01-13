Cezaevi Sonrası Yaşam Projesi kapsamında eğitim düzenlenecek

Cezaevi Sonrası Yaşam Projesi kapsamında Profesyonel Gelişim ve İletişim Becerileri Eğitim Serisi 4-5 Şubat tarihlerinde, 09.00-16.00 saatleri arasında İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nde düzenlenecek.

Avrupa Birliği tarafından Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği iş birliğinde yürütülen Cezaevi Sonrası Yaşam: İstihdama Özel Bakış Projesi, yerel yasal metinlerin iyileştirilmesine odaklanarak, tekrar suç işlemenin önlenmesine ve eski hükümlülerin sosyal entegrasyon sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında düzenlenen Profesyonel Gelişim ve İletişim Becerileri Eğitim Serisi’nin ilki, 22-23 Ekim tarihlerinde Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde düzenlendi.

Aynı içerikle düzenlenecek olan eğitimin ikincisi, 4-5 Şubat tarihlerinde, 09.00-16.00 saatleri arasında İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği’nde gerçekleştirilecek.

Eğitimler, yalnızca eski hükümlüler ile denetimli serbestlik ve şartlı tahliyeden yararlanan bireylere yönelik olacak.

Özgeçmiş (CV) Hazırlama, İş Arama Teknikleri, Genel İletişim ve Mülakat Becerileri başlıklarını içerecek olan eğitim, katılımcıların iş arama ve kariyer süreçlerinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri geliştirmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Eğitime sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecek.

Katılım için +90 533 848 74 48 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırılabilir. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecek.