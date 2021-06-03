Çeler’den Hükümet’e: “Renga”

Bu hükümet’e söylenecek tek bir şey var diyen TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, maçlarda hakemlere yapılan eleştiriyi hatırlattı: “RENGA”

TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler, toplumu rahatlatmaya yönelik hiçbir adım atılmadığına işaret etti, devam eden eylemleri hatırlattı.

Hükümet üyelerinin hiçbirinin birbirinden haberi olmadığını ifade eden Çeler, Eğitim Bakanı’nın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ‘Eğitim başlayabilir’ kararından haberi olmadığını, Turizm Bakanı’nın ‘İnanç Turizmi’nden haberi olmadığını belirtti.

Muhalefetin önerilerde bulunmasına karşın Hükümet’in hayat pahalılığını dondurmak gibi yollar seçtiğine işaret eden Çeler, “Bu Hükümet’e söylenecek tek bir şey vardır, ‘Renga’” dedi.

Meclis Genel Kurulu toplandı, ilk olarak Danışma Kurulu’nun Meclis’in 7 Haziran Pazartesi günkü birleşimini erteleme kararını onayladı.

Genel Kurul’un bugünkü birleşiminde güncel konuşmalar yapılıyor.