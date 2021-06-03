Rogers: “Eylül’de okulları açmazsanız, veliler yollara dökülür”

Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers, yüksek öğretim ve turizm sektörünün pandemi yönetiminde ihmal edilen iki sektör olduğuna işaret etti, bütünlüklü eylem planının önemine vurgu yaptı. Eylül’de vakalar nedeniyle okulların açılamaması durumunda velilerin sokağa döküleceğini ifade eden Rogers, Eylül’de okullar açılacak şekilde planlama ve koordinasyon yapılması çağrısı yaptı.

Rogers, Azınlık Hükümeti Bakanları ve Başbakanı’nın birbirinden farklı açıklamalar yaparak toplumun aklını karıştırdığı gibi, güven de vermediğini belirtti.

Turizmde karantinasız girişlerin başlaması ile bir hareketin de başlayacağı beklentisini belirten Rogers, Sağlık Bakanlığı’nın epidemiyolojik raporları haftalık açıklamasının da olumlu olduğunu ifade etti.

Test sayısı artırmak için çalışma yapılırken, kaliteden ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizen Rogers, antijen testlerin iş yerlerinde taramalar için kullanılması ve laboratuvarların denetlenmesi gerekliliğini vurguladı.

Bir an önce toplumun genelinde aşılanma için girişimlerin yapılması gerekliliğine işaret eden Rogers, aşılama oranlarının daha şeffaf paylaşılmasını istedi.

Turizm çalışanlarının ve sektörün bu dönemde çok mağdur olduğunu ama okul yaşındaki çocukların eğitim almasının da çok önemli olduğunu vurgulayan Rogers, yükseköğretimin için de kontrolün kaçırılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Eylül ayında yüz yüze yükseköğretimin başlayacağı düşünülerek hareket edilmesi gerektiğini belirten Rogers, ilk ve orta öğreniminde de okulların Eylül’de açılması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğine vurgu yaptı.