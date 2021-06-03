Başbakan Saner: “Geçitkale Havalimanı ile ilgili İHA ve SİHA’lara ilişkin görüşmeler var”

Geçitkale Havalimanı’nın sivil havalimanı olarak kullanılamayacağını söyleyen Başbakan Ersan Saner, bu havalimanın hiçbir şekilde sivil havalimanı olarak açılmayacağının, Ercan’ın yap- işlet- devret sözleşmesinde de yazıldığını kaydetti.

“Geçitkale 2009’dan bu yana kullanılmadı, oradaki elektrik telleri nedeniyle kullanılamaz da” diyen Başbakan Saner, İHA ve SİHA’lara ilişkin görüşmeler olduğunu ama henüz atılan bir adım olmadığını söyledi, “Olursa sizinle paylaşırız” dedi.

“Ada dışından geleceklere farklı, ada içinden geleceklere farklı uygulama”

Başbakan Ersan Saner, ülkeyi hükümetsiz bırakmamak adına ‘Azlık Hükümeti’ kurma durumunda kaldıklarını ifade etti, bu Azınlık Hükümeti’nin de elini taşın altına koyduğunu söyledi.

Saner, bölgeleri gezerek insanlarla temas ettiklerini de kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun iki farklı uygulaması olduğunu, ada dışından gelenlerle, ada içinden geleceklere farklı düzenlemeler uygulanacağını belirtti.

Çift aşılı herkesin, PCR ile ülkeye girebileceğini kaydeden Saner, geçişlerin daha kolaylaşması adına Sağlık Bakanlığı’nın başka çalışmaları da olduğunu açıkladı.

Yüksek öğrenim ve gelecek öğrencilere ilişkin milletvekillerinin bilgi talep ettiği Başbakan Saner, öğrencilerin gelmesi için muhaceret affının da çıkarılacağını belirtti.

Elektronik bileklik uygulamasının çok düşük hata payı ile sürdürüldüğünü kaydeden Saner, elektronik bilek konusunda atılan ilk adımların otel çalışanları tarafından moral motivasyon anlamında çok olumlu etki yarattığını söyledi.

Başbakan Saner, yarın itibarıyla karantinasız gelişlerin başlaması ile yeni bir aşamaya geçileceğini kaydetti.

“Eylül’de yüz yüze eğitim için ciddi çalışmalar var”

Eylül ayında yüz yüze eğitimin başlaması için ciddi çalışmalar yaptıklarını da söyleyen Saner, eski normallerin olmadığı yeni dünya düzenine göre çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti. Eğitim Bakanı’na çalışmaları için teşekkür eden Saner, önerilere de açık olduklarını kaydetti.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nda iki komitenin kurulduğunu ve istatistiklerin de yapılabildiğini belirten Saner, değişik yaş ve meslek gruplarına göre bulaşın kendini gösterdiğine işaret etti.

Türkiye ile Ticari ve Ekonomik İşbirliği Planı’nın bugün imzalanacağını da belirten Saner, “Rahat olunuz, biz muhalefetten bir şey saklayacak değiliz” dedi.

“Başbakanlığa 4 değil, 2 kişi istihdam edildi”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğan her çocuğa vatandaşlık verilmesi ile ilgili çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başbakan Saner, istihdama ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Devlette çalışan sözleşmelilerin sözleşmelerinin yenilendiğini söyleyen Başbakan Saner, Başbakanlığı 4 değil 2 istihdam yapıldığını, 1 kişinin de Maliye’ye istihdam edildiğini belirtti.

Saner, 30 kişinin de sağlık için istihdam edildiğini kaydetti, istihdam yapılırsa paylaşacağını ifade etti.

“Kısa süre içerisinde ciddi miktarda aşı gelecek”

Kısa bir süre içerisinde ciddi bir miktarda aşının daha ülkeye geleceğini kaydeden Başbakan Ersan Saner, hem turizm, hem de eğitim sezonunda bunun etkilerinin hissedileceği görüşünü belirtti.