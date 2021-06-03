Şahali: “Bu Hükümet var mıdır?”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, ‘Hükümet’in halinin ortada’ olduğunu ifade etti, ülkede taş taş üstünde kalmamışken, hiçbir sorun yokmuş gibi bir genişlikle hareket eden bir Hükümet’le karşı karşıya olunduğuna işaret etti.

Geçtiğimiz hafta bir inşaat şirketi çalışanları arasında ’80 kişilik bulaş’ın sorulduğu Başbakan’ın ‘öyle bir şey yok’ dediğini anımsatan Şahali, Başbakan’ın ‘halk bize güveniyor’ demesine karşın, eylem yapan birlik ve kesimlere işaret etti.

Başbakan’ın Hükümet’in ne yaptığını anlatmak durumunda olduğunu ifade eden Şahali, köy yollarının yapımına ilişkin başlayan çalışmalara değinen Şahali, bu çalışmalara ilişkin sorular yöneltti, “Hükümet bunun neresinde” diye sordu.

“Hükümet’in bu çalışmalara, bizim baktığımız gibi bakıyorsa, bir Hükümet var mıdır diye sormak lazım” diyen Şahali, Kıbrıs’ın kuzeyinde devam eden iş ve işlemlerin, Kıbrıs’ın kuzeyindeki işletmelerce yüklenmesi gerekliliğine vurgu yaptı.

Tüm projelerin mali ve idari işlemlerin etkisinin anında hissedilmesi gerektiğine vurgu yapan Şahali, kalkınmanın da buradan geçtiğinin altını çizdi.

“Geçitkale Havaalanı ‘askeri havaalanı’ olarak mı ilan edildi?”

Geçitkale Havaalanı’nın ‘askeri havaalanı’ olarak ilan edilip edilmediğini, TC’ye askeri hava üssü olarak tahsis edilip edilmediğini de soran Şahali, ülkedeki iki havaalanından birinin askeri üsse dönüşmesinin bir ‘hedef’ haline gelmesi demek olduğuna da vurgu yaptı.

Başbakan’ın bu konuda açık bilgi vermesi gerektiğini belirten Şahali, bu konunun Meclis’te enine boyuna tartışılması gerektiğine de işaret etti.

“Bu Hükümet bu güne kadar kaç istihdam yaptı?”

Bakanlar Kurulu’nda sözleşmeli istihdam kararları alındığına işaret eden Erkut Şahali, bugüne kadar 2500 yeni vatandaşlık vermiş Hükümet’in, 7 Aralık’tan bu yana kaç istihdam gerçekleştirdiğini de sordu.

Hayat pahalılığı kesilsin diye Meclis’te türlü manevralar yapılırken, sadece Başbakanlığı yeni 4 üst düzey istihdam yapıldığına vurgu yapan Şahali, bu çelişkiye işaret etti.

Hava Sporları Federasyonu’na bağlı sporcuların son 3 aydır maaşlarını alamadığını ifade eden Şahali, nedenlerini sorguladı.