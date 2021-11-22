Çeler: "Anayasa'yı en fazla koruyan solcular olmuştur"

TDP Milletvekili Zeki Çeler de, "Anayasa'yı en fazla koruyan solcular olmuştur" diyerek, makamlara geldiklerinde devletin tüm sorumluluklarını, toplumun tüm kesimlerine ayrıştırmadan uygulayanın solcular olduğunu belirtti.

İnsanların, "Rumcu" ilan edilmesini eleştiren Çeler, bugünkü derdin, geçim derdi olduğunu belirtti. Çeler, "Tok açın halinden anlamaz" dedi. ,

Zeki Çeler, Kayıp Şahıslar Komitesi'nde çalışan insanların ciddi sıkıntıları olduğunu belirterek, bu konuda Cumhurbaşkanlığı'na çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı'nın yüzünü kendi toplumuna dönmesini isteyen Çeler, Kıbrıs Türk toplumunun ekonomik açıdan nasıl gelişebileceğinin anlatılmasını istedi.