“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve Şubat ayında Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevinden alınan Çelebi Ilık’ın yerine, Ramadan Öcal atandı.

2 ayın ardından gelen atama kararı, 22 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Üst Kademe Yöneticiler Yasası'nın 2. Maddesi’nin (2). fıkrası kapsamına giren Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği; Kooperatif Şirketler Mukayyidi Mevkiine Ramadan Öcal'ın 23.4.24 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.”