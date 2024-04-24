Çelebi Ilık’ın yerine Ramadan Öcal atandı
“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve Şubat ayında Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevinden alınan Çelebi Ilık’ın yerine, Ramadan Öcal atandı.
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“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan ve Şubat ayında Kooperatif Şirketler Mukayyitliği görevinden alınan Çelebi Ilık’ın yerine, Ramadan Öcal atandı.
2 ayın ardından gelen atama kararı, 22 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararda, şu ifadelere yer verildi:
“Üst Kademe Yöneticiler Yasası'nın 2. Maddesi’nin (2). fıkrası kapsamına giren Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği; Kooperatif Şirketler Mukayyidi Mevkiine Ramadan Öcal'ın 23.4.24 tarihinden itibaren ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşulu ile atanmasına ve atanma tarihinden itibaren atandığı mevkiin maaşını almasına karar verilir.”
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